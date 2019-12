Clube Surian Antigo Clube Surian será transformado em Escola Municipal de Educação Infantil

O Município de Campo Grande ganhará uma nova Escola Municipal de Educação Infantil (Emei). Os proprietários do antigo Clube Surian farão uma dação em pagamento, acertada com a Câmara de Conciliação Fiscal do Município, para que o antigo clube se transforme em Emei.

A Emei receberá 400 crianças, do berçário ao grupo 5, com espaço para amamentação, biblioteca, sala de multimídia, espaço lúdico, brinquedoteca, entre outros espaços necessários para o atendimento e desenvolvimento nesta fase inicial da vida da criança.

Os donos do clube, que foi palco de eventos em Campo Grande por muitos anos, aceitaram o acordo para extinção da dívida com as seguintes condições:

– Manter o nome do clube (a escola será chamada Emei Surian)

– A Prefeitura preservar a fachada e arquitetura do prédio

– A Emei Surian terá um memorial com a história do clube

A Prefeitura de Campo Grande já entregou, em três anos da atual gestão, sete novas Escolas de Educação de Educação Infantil (Emei), incluindo a primeira escola do Distrito de Anhandui. A previsão é de que no início de 2020 seja inaugurada a Emei do Bairro Zé Pereira.