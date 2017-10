Ao completar 24 anos, UCDB firma-se como a melhor particular do MS e trabalha na internacionalização

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em UCDB

Desde que foi oficialmente criada, em 27 de outubro de 1993, a UCDB vem se consolidadando como Instituição referência em Mato Grosso do Sul. Reconhecida pelo Ministério da Educação como a melhor universidade particular do Estado, a Católica tem uma comunidade acadêmica formada por mais de 15 mil pessoas, em cursos de graduação presenciais e a distância, além de especializações, mestrados e doutorados.

São inúmero os projetos de pesquisa e de extensão que se aproximam da comunidade local e trazem benefícios para a população — e tudo isso reflete na formação integral dos acadêmicos que por aqui passam. Somado a experiência salesiana na educação superior, são 55 anos formando gerações, desde a Faculdade Dom Aquino de Filosofia Ciências e Letras (Fadafi, em 1962), passando pelas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso (Fucmt, em 1965), até chegar à UCDB, há 24 anos.

E, ao completar quase meio século como universidade, o foco, agora, é na internacionalização. Nos últimos anos, tem sido crescente o número de acadêmicos e professores participando de programas de mobilidade em diversos países, e também é notório o crescimento da quantidade de professores de instituições estrangeiras em palestras, cursos e visitas à Instituição. “A internacionalização é uma maneira de dar visibilidade à nossa Universidade. Todos os intercâmbios, convênios, idas e vindas de professores e alunos, tudo isso contribui para que Instituição não trabalhe e enxergue somente a amplitude local, regional, mas possa ter uma interface e conexão com o exterior. Não podemos ficar isolados”, destacou o Reitor da UCDB, Pe. Ricardo Carlos.

Segundo ele, a oportunidade para a comunidade acadêmica é única. “Queremos que os alunos e docentes participem de grupos de pesquisa com relevância internacional, tenham palestras e aulas com professores de outras universidades, que certamente trarão uma visão diferente, que pode complementar nossas próprias pesquisas. Estamos sempre abertos. O Brasil é visto como um país com grande potencial, e temos de aproveitar essa chance”, avaliou.