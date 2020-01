Pedra de crack Ao ver polícia, jovem tenta engolir pedra de crack, não consegue e acaba preso Suspeito foi levado a uma unidade de saúde e depois para a delegacia de Polícia Civil

Um jovem de 24 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (9) na cidade de Aparecida do Taboado pelo crime de tráfico de drogas. Ele tentou engolir pedras de crack ao ver a equipe de investigações do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil e ainda mordeu a mão de um dos policiais.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o SIG recebeu a informação de que o rapaz estava vendendo drogas em uma residência do bairro Vila Barbosa, quando a equipe passou a monitorar a região. Os policiais viram o momento em que um usuário de drogas saía do local, mas não foi possível abordá-lo.

Os investigadores foram até na frente da residência, quando o suspeito viu os policiais colocou a mão na boca rapidamente, como se fosse engolir algo. A equipe entrou na casa e o suspeito passou a reagir a abordagem, tentando engolir algo que estava em sua boca. O policial percebeu que o rapaz estava tentando engolir droga, tentou impedi-lo, mas foi mordido na mão.

Os investigadores tiveram que usar a força para conter o rapaz, que se jogou no chão e acabou cuspindo três pedras de crack, embaladas em plásticos.

Na casa também estava uma jovem, que terá a identificação preservada. De acordo com o site MS Todo Dia, ela confirmou que o companheiro estava vendendo crack há cerca de 15 dias na residência e que nesta quinta, já teria vendido 15 porções, a R$ 5 cada.

O suspeito foi levado a uma unidade de saúde e depois para a delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado.