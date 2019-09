Artilheiro Aos 17 anos, artilheiro do Estadual agora veste a camisa do Grêmio Inaldo Lisboa Malta Junior marcou 13 gols no Estadual da categoria e deixou o Santo Antônio para jogar pelo Tricolor gaúcho

Por: Campo Grande News 18/09/2019 às 16:36

Inaldo Lisboa Malta Junior terminou o Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol Sub-17 como artilheiro no domingo e já começa a colher os frutos das boas atuações dentro de campo. O jogador já deixou o Grêmio Santo Antônio, de Campo Grande, e está em Porto Alegre fazendo avaliações pelo xará gaúcho. No torneio local, foram 13 gols marcados, mas segundo Fernando Caneppele, presidente do Santo Antônio, o interesse do Grêmio no atleta vem bem antes. No ano passado, os dois times se enfrentaram em um torneio realizado na Capital, suficiente para o técnico Guilla, do Grêmio, observar e pedir o menino como reforço. “Desde lá [dezembro de 2018] surgiu o interesse. O Guilla queria há 30 dias, mas pedidos para esperar o final do campeonato aqui”, disse Fernando. Inaldo ficou e ajudou o time a conquistar o Estadual deste ano, o primeiro troféu do clube na categoria. Fernando explica que agora o jogador passa por avaliação e a transferência deve ser concretizada nos próximos dias. “Temos boas perspectivas”, afirma. O responsável pelo clube também diz que outros jogadores do time campeão estão na mira de grandes clubes e de equipes tradicionais nas categorias de base. Na semana que vem, o Santo Antônio embarca para São Paulo para fazer amistosos, entre eles Corinthians e Ferroviária de Araraquara.