Roberta Miranda Aos 60 anos, Roberta Miranda abre o coração Cantora diz que perdeu dois filhos: “Infelizmente não consegui”

Considerada uma artista completa, Roberta Miranda está passando por essa vida sem conhecer a sensação de ser mãe. Em entrevista para o programa TV Fama, Roberta abriu o jogo durante o chá de bebê da apresentadora Sabrina Sato e falou da sua relação com a maternidade.

“Esse é o momento mais lindo do mundo. Infelizmente Deus não me deu essa oportunidade, tentei, tentei muito, mas infelizmente não consegui”, revelou a cantora, que completou 60 anos de idade no último dia 28 de setembro. Na entrevista, Roberta ainda declarou ter perdido duas gestações.

“Perdi um filho de cinco meses e meio, era um menino, estava todo formadinho. Perdi outro de três meses e meio também. Claro que eu pensei em adotar, mas a vida artística é muito louca. Se lágrimas resolvem algo.. o oceano que eu já chorei”, contou a cantora.