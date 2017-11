APAE de Três Lagoas recebe prêmio em Congresso Premiação aconteceu no 26º Congresso Nacional da Apaes em Natal/RN

Por: Redação com assessoria

A noite desta quarta-feira, 08, foi de comemoração para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas, a instituição foi a vencedora do IV Prêmio Nacional Stanislau Krynsky na categoria “Ciência Apae”, trabalho acadêmico-científico. A premiação aconteceu durante do 26º Congresso Nacional das Apaes em Natal/RN.

O tema do trabalho apresentado foi “A Inclusão de Pessoas com Deficiência Intelectual no Mercado de Trabalho, em Três Lagoas/MS” das autoras, Silvana Fontanetti Pinto, Priscila Dias e Sandra Gonzales. “Hoje é um marco na história de nossa instituição, nunca recebemos tamanha conquista, essas profissionais estão de parabéns pelo que desenvolvem em nossa escola e por essa premiação”, ressaltou o presidente, Luiz Fausto Rodrigues.

Atualmente a APAE ingressou no mercado de trabalho cerca de 23 alunos com acompanhamento periódico da equipe multidisciplinar. “É um trabalho lindo de se fazer, ver alegria nos olhos deles quando começam a trabalhar é gratificante demais e receber esse prêmio pelo que desenvolvemos aqui é mais prazeroso ainda”, salientou a coordenadora, Silvana Fontanetti.