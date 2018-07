APAE e Lar dos Velhos realizarão Leilão da Fraternidade Em 2017 o evento arrecadou renda bruta de R$ 343.007,43

No próximo dia 10 de agosto a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas – APAE e Lar dos Velhos Eurípedes Barsanulpho realizarão a XXIII edição do Leilão da Fraternidade. O evento será no Leiloado a partir das 17h30.

Segundo o presidente da APAE, Luiz Fausto Rodrigues, os convites já estão à venda as entidades buscam prendas para serem leiloadas. “Estamos buscando junto aos parceiros de todos os anos, pecuaristas e comerciantes, a doação de gado e objetos para abrilhantar o evento que tem uma causa muito nobre”, finalizou.

Em 2017 o Leilão da Fraternidade arrecadou renda bruta de R$ 343.007,43, o valor é dividido igualmente entre a APAE e Lar dos Velhos. Este ano o evento tem um diferencial, será realizado um happy hour com som ao vivo, posteriormente o leilão e o famoso churrasco. Os convites são limitados e podem ser adquiridos pelos telefones: 3521 2789 / 3521 7664 / 3521 2814 e 3521 2711. O valor é de R$ 50,00.