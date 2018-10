Tempo Apesar de chuva na sexta-feira e no sábado, dia de votação será de sol em MS

Foto: Jéssila Machado

Apesar do alerta de tempestade para esta sexta-feira (26.10) em Mato Grosso do Sul e previsão de chuva para sábado em várias regiões do Estado, no domingo (28.10), dia das eleições, o sol prevalece. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no domingo a temperatura máxima será de 33°C e a mínima de 18°C.