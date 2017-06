Capital Apesar do frio, ação da Funtrab nas Moreninhas obteve êxito

Nem mesmo a baixa temperatura da manhã deste sábado (10), desanimou os trabalhadores do bairro das Moreninhas à procura de atendimento pela equipe da Funtrab, que desenvolveu a ação A-Tenda do Trabalhador, dentro do programa ‘Funtrab na Comunidade’. De acordo com estimativas, cerca de 1.500 pessoas passaram pela praça Pastor Manoel Ventura Sales, onde estavam montadas as tendas.

O diretor-presidente da Fundação, Wilton Acosta, avalia como “bastante positivo o resultado obtido”, levando-se em conta a quantidade de atendimentos e encaminhamentos realizados. Para Wilton, “o resultado positivo estimula a levar este tipo de trabalho para outras regiões de Campo Grande”. Para tanto, já foi escolhido o próximo bairro, o Nova Lima, programado para o dia primeiro de julho próximo.

Presente no evento, o ex-diretor-presidente da Funtrab, Antônio Vaz, elogiou a iniciativa que, segundo ele, “se justifica por facilitar o acesso das pessoas que, muitas vezes, encontram dificuldade de deslocamento até o centro da cidade para resolver questões trabalhistas”.

Já o coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Isaias Ferreira Bittencourt, foi enfático ao afirmar que “precisamos de ações como esta que demonstra que, apesar das dificuldades enfrentadas, estamos procurando caminhos. É muito interessante ter o trabalhador como prioridade para termos certeza de dias melhores”.

Participação

Pessoas de diferentes faixas etárias estiveram à procura de oportunidades. Exemplo disso é Nabor da Silva Lisboa que, com 81 anos de idade, foi atendido pela equipe de intermediação de empregos. “Sou idoso mas ainda tenho muita vitalidade. Já trabalhei muito, mas agora estou parado e vim procurar uma colocação, um encaminhamento”, afirmou.

Já a cabeleireira Josely de Andréa Lemes, participou da ação procurando atendimento na sua área. Ela foi conhecer um pouco do trabalho do design de sobrancelhas e disse ter saído satisfeita. “Tenho muito a agradecer à Funtrab. Me aperfeiçoei profissionalmente por meio de cursos oferecidos pela Fundação e agora, tenho autonomia. Não preciso mais trabalhar como empregada”, comentou.

Parcerias

Vários serviços disponibilizados ocorreram por meio de parcerias, o que tornou a ação ainda mais dinâmica. Pessoas que necessitaram de orientações trabalhistas, por exemplo, foram atendidas por acadêmicos de Direito da Uniderp. A Escola de Cabeleireiros ‘Sueli Jus’ disponibilizou profissionais que realizaram gratuitamente cortes de cabelo, maquiagem, design de sobrancelhas, manicure e pedicure.

Um fato interessante despertado pela ação foi que a igreja evangélica Assembleia de Deus e o serviço de mototáxi local também se engajaram, liberando espaço e serviços gratuitos, para garantir que não houvesse interrupções com prejuízo às pessoas.