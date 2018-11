Bolsonaro Apoiadores de Bolsonaro doam quase R$ 900 mil à Santa Casa de Juiz de Fora Gesto de solidariedade tomou os eleitores do presidente eleito Jair Bolsonaro

O Estadão registra que a Santa Casa de Juiz de Fora recebeu cerca de 40 mil depósitos, quase todos no valor de R$ 17,17, totalizando quase R$ 900 mil. A Santa Casa foi o hospital onde Bolsonaro recebeu os primeiros socorros assim que sofreu um atentado à faca por um ex-filiado ao PSOL, durante o primeiro turno de sua campanha para presidente.

As doações voluntárias aconteceram após o próprio Jair tentar doar o dinheiro excedente de sua campanha, cerca de R$ 1,5 milhão, mas ser barrado por uma lei do TSE. Os próprios apoiadores do presidente eleito se mobilizaram nas redes sociais para fazer a doação e cobrir a promessa.

Já a fracassada campanha petista pede para que seus apoiadores façam doações para cobrir a dívida de cerca de R$ 4 milhões que Haddad e sua turma deixaram.