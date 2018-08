Dourados Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados criam associação para implantação da unidade Entidade conta com representantes de diversas instituições, profissionais autônomos e voluntários

A mobilização pela implantação do Centro de Prevenção e Diagnóstico do Hospital de Amor em Dourados passa a contar com uma Associação de Apoiadores. A entidade foi constituída e teve estatuto aprovado com a presença de mais de cem voluntários em assembleia realizada no auditório da Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados).

A entidade conta com diversas instituições, profissionais autônomos e voluntários que se engajaram nesta causa. “A gente precisa criar um sistema de organização para conduzir o trabalho, mas o papel de cada um aqui é o mesmo e só vamos atingir o nosso objetivo com cada um fazendo sua parte, seu pedacinho, sua contribuição com o que pode. Se Deus quiser faremos um grande trabalho juntos”, ressaltou a coordenadora da Associação de Apoiadores, Cristiane Iguma Câmara.

Em nome de todas as entidades parceiras, a presidente da Aced Elizabeth Rocha Salomão destacou a importância deste trabalho na cidade, tanto para quem vai fazer o tratamento quanto na vida de quem se mobiliza para ajudar o próximo. “Estamos dando a oportunidade de transformar o nosso coração, de sermos pessoas melhores e quiçá podermos olhar para trás e nos sentirmos pessoas melhores por esta oportunidade de ajudar alguém e apoiar alguém que tem essa doença que é tão terrível e avassaladora”, afirmou, durante a assembleia que constituiu a Associação de Apoiadores no dia dois de agosto.

A Aced foi uma das primeiras instituições a aderirem à mobilização, e integra a diretoria especializada empresarial da Associação de Apoiadores, tendo como representantes a presidente Elizabeth Rocha Salomão e a diretora Sandra Araújo de Oliveira; e também os diretores Paulo Teló no Conselho Consultivo e Mário Rubens no Conselho Fiscal. Ainda fazem parte da executiva da associação do Hospital de Amor, a vice-presidente da Aced Ely Oliveira e a diretoria Irma Lupinetti.

O coordenador do Hospital de Amor em Mato Grosso do Sul, Ademar Capuci destacou as estatísticas preocupantes da doença no Brasil, que indicam que até 2050 pelo menos 50% da população terá câncer. “Nós temos que estar na frente e é por isso que estamos aqui hoje”, disse complementando que é possível trabalhar a prevenção no Estado para que de maneira mais rápida seja possível reduzir a mortalidade por câncer.

Em MS já existe um Centro de Diagnóstico em Nova Andradina e outro em Campo Grande. A mobilização social pela implantação da unidade em Dourados começou no ano passado, assim como a busca de espaço para implantação que recebeu várias ofertas de doações.

Para uma parceria, a Prefeitura de Dourados ofereceu um espaço onde atualmente está localizado o CSU (Centro Social Urbano), no bairro Jardim Água Boa. A estrutura é avaliada pela equipe de engenharia do Hospital de Amor, para que sejam realizadas as adequações.