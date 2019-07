Sequestro “Apontaram arma na cabeça do meu neto”, diz sogra de mulher sequestrada Madrasta de adolescente foi sequestrada na porta da casa da sogra perto do Horto Florestal nesta terça-feira (16)

A sogra da mulher de 31 anos sequestrada na madrugada desta terça-feira (16) perto do Horto Florestal relatou momentos de terror vividos na porta de casa em entrevista ao Campo Grande News. A idosa, cujo nome não será divulgado pois ela está com medo de represálias, disse que os criminosos estavam em três e chegaram a apontar a arma de fogo para o neto dela.

O sequestro foi por volta das 0h14m, depois de a mulher chegar de carro com o enteado de 17 anos na casa da idosa, onde ele ficaria. O adolescente, que está usando muletas por conta de um machucado na perna, estava dentro do veículo e a madrasta conversava do lado de fora com a sogra quando os sequestradores chegaram.

Segundo a avó, um dos criminosos cercou pela lateral e os outros dois de frente para o carro. A nora dela foi a primeira a perceber e avisou “é um assalto”.

“Foi tudo muito rápido. Nem sei dizer se eles chegaram de carro. Ele disse para os bandidos ‘eu estou machucado deixa eu descer’. Daí ele conseguiu sair do carro e eles levaram a minha nora. Ela ainda pediu para eu entrar para dentro de casa, mas eu recusei”, contou a idosa.

A avó disse que ainda está em choque e está sendo acompanhada por familiares que foram para a casa dela. “Moro faz 34 anos aqui e nunca foi assim de bandido. Minha casa nunca roubada. Muitos roubos acontecendo aqui. Semana passada invadiu a casa de uma vizinha. Esses dias invadiram a casa de um senhor aqui perto”, disse.

O sequestro - A mulher de 31 anos foi sequestrada na madrugada desta terça-feira (16) na Vila Carvalho, em Campo Grande, durante um roubo a veículo. Ela foi amarrada em uma árvore e abandonada na região da Chácara dos Poderes.

Conforme o registro policial, por volta das 0h14, a vítima deixou o enteado na casa da avó na Vila Carvalho. Em frente à residência, ao tentar entrar no carro Ford Fiesta, foi rendida por três bandidos armados.

A vítima foi obrigada a entrar no banco traseiro do carro e os bandidos mandaram que ela ligasse para algum parente avisando sobre o caso, mas que não chamasse a polícia. Logo após a mulher telefonar para o ex-marido, os assaltantes jogaram o telefone pela janela do veículo em movimento.

Na região de uma academia na Rua Joaquim Murtinho, o trio colocou uma blusa no rosto da vítima. Ela foi levada para a região da Chácara dos Poderes, na saída para Cuiabá.

A vítima foi amarrada a uma árvore na estrada e abandonada no local. Ela conseguiu se soltar e pediu socorro em uma chácara na região.

Ainda segundo a ocorrência, a vítima relatou que dois homens em um Fiat Uno estavam dando apoio ao trio. O carro da mulher não foi localizado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.