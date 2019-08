#LUTO Após 10 dias internado filho de vereador morre e órgãos são doados Aos 23 anos, Maicom foi vítima de acidente na BR-163

Maicon era doador de órgãos Foto: Arquivo pessoal

Maicom de Lima Pinto, de 23 anos, morreu após 10 dias internado no Hospital da Vida, em Dourados, interior de Mato Grosso do Sul. O jovem estava internado após acidente desde o dia 12 de agosto e faleceu no dia 22 de agosto, no entanto, a notícia de sua morte só veio a público no dia 23, quando médicos de estiveram no município para captação dos órgãos do jovem, que foram doados.

Conforme o Boletim de ocorrência, a vítima acidentou de moto Honda Titan na BR-163. As causas do acidente ainda estão em fase de apuração. Ele é filho do vereador, José Nivalcir Pinto (DEM) de Douradina, município do interior do estado.

Os órgãos de Maicon foram doados para quatro cidades: Goiânia (GO), Brasília (DF), São Paulo (SP) e Campo Grande (MS).