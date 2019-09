Pancadas isoladas Após 19 dias sem chuva, moradores comemoram pancadas isoladas nesta 6ª-feira Choveu rapidamente na região da UFMS, dos bairros Guanandi, Aero Rancho, Parati, Moreninhas e também em parte da Avenida Guaicurus

Foi rápido, mas pancadas isoladas de chuva foram registradas, no início da tarde desta sexta-feira (20), em Campo Grande. Relatos de leitores do Campo Grande News indicam que pelo menos três regiões da Capital foram contempladas com a chuva.

Na região da UFMS, dos bairros Guanandi, Aero Rancho, Moreninhas e também em parte da Avenida Guaicurus, foram registradas pancadas isoladas. No bairro Parati, a chuva durou apenas 5 minutos, de acordo com o representante comercial, Jeferson Andrade, de 36 anos. “Bem de leve, mas já deu para molhar as gramas”. O pouco de água que caiu foi o suficiente para animar o morador.

“Temos que agradecer estava muito seco, muita poeira, agora está uma delicia”, afirma Jeferson. De acordo com o meteorologista Natálio Abrão, da Uniderp, foram registrados 0,3 milímetros de chuva, na Capital.

Além de Campo Grande, a chuva também chegou a municípios do interior, como Bandeirantes, Fátima do Sul, Dourados.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão de chuvas isoladas continua para todas as regiões do Estado, nesta sexta. Para o fim de semana, o tempo continua instável com temperaturas um pouco mais baixas e possibilidades de chuva, com trovoadas, no fim da tarde.

A partir da próxima segunda-feira (23), as temperaturas voltam a aumentar com tempo ensolarado, poucas nuvens e baixa umidade do ar.