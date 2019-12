ANIVERSÁRIO Após 25 anos, Rádio FM 104,7 será digitalizada; pregão eletrônico acontece nesta quinta-feira (5) Destinação de R$ 200 mil que vai garantir a modernização da Educativa uma das 9 mais ouvidas de MS

À esquerda, Danilo Magalhães, Bosco Martins e Cezar Roriz, na reunião com o procurador do trabalho Odracir Hecht que garantiu a destinação de R$ 200 mil para a digitalização da Educativa FM 104,7 Foto: Reprodução/Web

A Rádio Educativa FM 104,7 de Mato Grosso do Sul está de aniversário, comemorando 25 anos, e nessa quarta-feira (4), conforme anunciou em 22 de novembro o Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, foi divulgada a abertura de licitação para amanhã (5), por meio de pregão eletrônico que permitirá a emissora adquirir equipamentos digitais. O diretor-presidente da Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa, jornalista Bosco Martins, informou que o pregão será aberto às 8h desta quinta-feira.

Acordo de cooperação assinado entre o diretor-presidente da Fertel, jornalista Bosco Martins, e o procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT), Odracir Juares Hecht, permitiu destinação de R$ 200 mil que vão garantir a modernização da Educativa FM 104,7 que tem como slogan “a rádio da população de MS” e que segundo pesquisa mantém a liderança entre as emissoras educativas da Capital.

“É um momento histórico, um marco no processo de reestruturação da rádio pública que hoje está entre as nove mais ouvidas da Capital, sendo a primeira entre as emissoras educativas”, comemorou Bosco.

O jornalista, além de dirigente, também participou do processo de concessão à rádio em 1991, junto com o então secretário de Comunicação do governo Marcelo Miranda, Thiago Cançado. Após três anos da outorga, feita por ato do então ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, em 20 de dezembro de 1994, foi efetivada a instalação da Educativa FM 104,7, já no governo de Pedro Pedrossian.

“São duas décadas e meia a contar da instalação e quase três décadas desde a concessão, portanto, não poderia haver presente melhor que esse aos ouvintes, funcionários e toda população que curte a sua programação heterogênea e dinâmica.

De acordo com Bosco, a digitalização, ampliará o alcance, proporcionará uma transmissão limpa e de extrema qualidade.

Ele ainda explicou que a digitalização está sendo possível graças a um acordo de cooperação firmado com o Ministério Público do Trabalho (MPT), que repassou R$ 200 mil de fundo de recursos advindos da aplicação de multas por infrações trabalhistas cometidas por empresa e destinados ao sistema de comunicação estatal.

O acordo foi assinado em 14 de março deste ano pelo diretor-presidente da Fertel e o procurador do MPT, Odracir Juares Hecht. Também participaram da assinatura o procurador jurídico da Fundação, Danilo Magalhães, e o diretor de Operações Cezar Roriz.

O diretor-presidente destacou, ainda, que a iniciativa na busca de fontes alternativas de recursos segue premissas da atual administração estadual, que objetivam otimizar os serviços prestados à população.