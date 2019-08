OBRAS Após 26 anos de espera Dom Antônio recebe unidade de saúde da família Marquinhos Trad fala que é necessário buscar iniciativa privada. "Se não o poder público não dá conta", diz prefeito

Foto: Reprodução

Após 26 anos de espera o bairro Dom Antônio Barbosa recebeu hoje (30) uma Unidade Básica de Saúde da Família. O nome da leva o nome de Evandro Maciel de Arruda, odontólogo que trabalhou no município por décadas sendo reconhecidamente um excelente profissional. Ele faleceu em 2014. Familiares dele estiveram nesta manhã no local, se emocionaram com a homenagem feita ao doutor.

O bairro periférico de Campo Grande teve a obra entregue pela Prefeitura de Campo Grande, que retomou o empreendimento parado desde 2012. Antes a população do bairro era atendida na unidade de saúde no bairro Parque do Sol. O ‘postinho’ tinha que atender mais de 20 mil pessoas.

A nova unidade visa atender 3,2 mil pessoas, cerca de 920 famílias do Dom Antônio. A finalização da obra foi possibilitada por convênio feito entre prefeitura e a empreiteira MRV, que se desfez de R$ 2 milhões entre construção e equipamento, a título de compensações ambientais.

Inicialmente a unidade seria entregue em março, avaliada em R$ 1,3 milhão. Marquinhos Trad (PSD), foi ao local entregar a obra nessa manhã, ele ressaltou a importância da “parceria público-privada”, que viabilizam a finalização de obras em prol de toda a comunidade.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, destacou a importância da parceria do Poder Público com a iniciativa privada o que, por sua vez, tornou possível construir a unidade em tempo recorde.

“Parcerias como esta são extremamente importantes para que a gente consiga viabilizar novos projetos. É uma somatória de esforços que se faz cada vez mais necessária e quem ganha com isso é a população”, pontuou.

Marquinhos Trad reforçou a fala do secretário.“Se não buscarmos a iniciativa privada o poder público não dá conta, temos que chamar a iniciativa privada, não vejo problema nisso”, finalizou Trad.

A solenidade de inauguração da unidade contou com a presença da diretora-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues, representantes da MRV Engenharia, vereadores Chiquinho Telles, William Maksoud, Betinho e Eduardo Cury, além de superintendentes, diretores e servidores da SESAU.