Suspeito Após 4 anos Polícia Civil prende suspeito de matar enteada em cidade do MS Segundo relatos do padrasto, ele mantinha duas famílias, uma em Nova Alvorada do Sul e outra em Goiânia

Por: Topmidianews /Alvorada Informa 25/04/2019 às 17:56

Os policiais civis da Delegacia Estadual de Capturas (Decap) cumpriram, na manhã desta quinta-feira, 25, um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em desfavor de Cezali Freitas da Silva, no Setor Buena Vista, em Goiânia. De acordo com as investigações, Cezali teria matado a enteada de 17 anos a facadas, e fugido logo em seguida. Segundo relatos do preso, ele mantinha duas famílias, uma em Nova Alvorada do Sul e outra em Goiânia. Logo após cometer o crime, o suspeito fugiu para a capital goiana, onde permaneceu até a data da prisão, sem documentos e trabalhando na construção civil. Segundo informações da Decap, o preso encontra-se na carceragem da especializada até ser transferido para a Triagem do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde permanecerá à disposição do poder Judiciário.