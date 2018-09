Capital Após 56 dias fechado Detran reabre agência no Shopping Campo Grande "Foram investidos R$ 120 mil em reforma"

A agência Shopping Campo Grande, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), reabre amanhã (11/9), a partir das 16h.

Nos últimos 56 dias as atividades da Agência estiveram paralisadas por conta de uma manutenção corretiva predial. Foram investidos R$ 120 mil.

No local, houve a recuperação da fachada da Agência e transferida a copa para o piso superior, liberando espaço para uma nova sala de Entrega de Documentos e Informações. Também foram instalados equipamentos adequados para atender às solicitações do Corpo de Bombeiros e parte das instalações elétricas foram trocadas.

O objetivo da manutenção é aumentar a comodidade aos usuários e otimização do espaço. Além de ser uma agência instalada em local de fácil acesso, atende todos os serviços relativos a veículos e habilitação, com exceção de emplacamentos e vistorias, que são feitos – exclusivamente – na sede e na agência Fácil, do shopping Bosque dos Ipês, na saída para Cuiabá.

A partir da próxima quarta-feira (12/9), todos os serviços voltam a funcionar normalmente, das 10h às 21h30.

A agência Shopping Campo Grande foi inaugurada em 1992 e é a primeira descentralizada da Capital.