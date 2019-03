ApÃ³s acidente, amigos pedem doaÃ§Ã£o de sangue para atleta internado na Capital em estado grave

Doação de sangue Após acidente, amigos pedem doação de sangue para atleta internado na Capital em estado grave

Os amigos do jovem Jonathan Luís Barbosa, 28 anos, internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na Santa Casa da Capital após um acidente de trânsito na noite de domingo (17), na cidade de Coxim, estão pedindo doações de sangue A+.

De acordo com as informações, o rapaz que é lutador de artes marciais pilotava sua moto Honda CB 300, quando colidiu de frente com um veículo GM Corsa Classic, no município a 253 quilômetros de Campo Grande.

Jonathan foi arremessado por cerca de 15 metros, e segundo o motorista do Corsa, a vítima estaria sem capacete na hora do acidente.

Conforme o site Edição MS, os familiares do rapaz informaram que eles passaram o dia num rancho e em determinado momento ele pegou a moto e saiu, sendo que ninguém sabe o motivo. Após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Regional Álvaro Fontoura, Barbosa foi transferido em vaga zero para Campo Grande.

Jonathan está sedado e entubado e, segundo as informações do hospital, sofreu um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico) além de escoriações pelo corpo. O estado de saúde é considerado grave.

Doações

As doações devem ser feitas em nome de Jonathan Luís Barbosa, e podem ser de qualquer tipo sanguíneo. O Hemosul fica localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 – Centro. O telefone para informações é 3312-1500 ou 3312-1517. O horário de funcionamento é de segunda à sexta das 7h às 17h, e aos sábados das 7h às 12h.

Quem pode doar

Para doar sangue é preciso seguir algumas regras: estar munido com documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista.

Os doadores precisam ter de 16 a 69 anos. Há uma ressalva para quem tem 16 e 17 anos: o menor de idade tem que estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal, ou então, pode retirar na unidade de doação um modelo de declaração (também disponível no site), levar para mãe, pai ou responsável legal assinar e aí reconhecer firma desta assinatura. Se o menor de idade for emancipado pode ir sozinho ao Hemosul e apresentar o documento de emancipação. Se for casado, levar a certidão de casamento que já é suficiente para a liberação.

Embora a lei permita a doação de pessoas abaixo de 50 quilos, a Rede Hemosul reserva-se o direito de aceitar apenas doadores com 55 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador.

O doador deve estar bem alimentado para doar sangue. Não se pode doar sangue em jejum. Mas deve-se evitar alimentos com excesso de gordura quando for realizar a doação. É recomendado alimentação saudável.