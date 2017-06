Resposta Após acusação CCZ da Capital diz ter outros dois números em funcionamento "Por meio de nota a Sesau informou que haverão cerca de 280 castrações disponíveis em Julho"

Após matéria vínculada ao site MS Notícias na manhã de ontem (27 de junho), o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande, emitiu uma nota de esclarecimento aos seus usuários, da Capital e Mato Grosso do Sul.

De acordo com o órgão do CCZ, não há apenas um número para contato, como foi informado pelo denunciante anônimo ao site MS Notícias, e que também ao apurar acusação o site constatou na página do órgão no Facebook apenas um número, o com final '5000'.

Em nota o CCZ explica também que no mês de julho haverão vagas disponíveis para castração e disponibilizou os outros dois números para agendamento.

Veja a nota na íntegra:

"O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), disponibiliza dois números de telefone para o agendamento da castração: 3313-5003, 3314-9500, além do 3313-5000 (central telefônica PABX). O agendamento via telefone é melhor maneira para otimizar o serviço e poder atender à população. Vale ressaltar que devido a grande procura pelo serviço, os telefones ficam congestionados, porém as linhas funcionam normalmente. Para o mês de julho, foram disponibilizadas 280 castrações e a expectativa é que este número aumente nos próximos meses". Diz a nota.



