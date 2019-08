Confusão Após ameaças de vizinho, confusão em terreiro termina em ataque com garrafas Esta é a segunda vez que grupo precisa registrar boletim de ocorrência contra vizinho

Durante um almoço entre amigos no último domingo (5), vizinho de um terreiro de umbanda arremessou garrafas de vidro contra 13 pessoas e fez novas ameaças. Há pelo menos um mês, homem assustou frequentadores da casa ao aparecer com um facão em frente a residência, dizem os moradores.

Um mês após a primeira denúncia, o vizinho voltou a incomodar quem frequentava o terreiro. Por volta das 14h deste domingo (5), enquanto comemoravam o aniversário de um amigo, o grupo foi surpreendido por garrafas de vidro lançadas por cima do muro e ameaças como "O Exu Caveira quer pegar você".

Jéssica Jardim, amiga do casal proprietário da casa, estava presente nas duas situações. Ela explica que ouve um empurra-empurra entre as treze pessoas que cantavam e escutavam música no quintal, incluindo uma criança. “O vizinho estava bebendo e escutando música alta, mas até aí tudo normal. Quando começamos a tocar atabaque e cantar músicas de pagode, ele aumentou o som e começou a quebrar garrafas no nosso quintal, onde havia inclusive uma criança”.

No primeiro episódio, Jéssica explica que o grupo se reunia para um culto religioso e se preocupavam em terminar antes das 20h. “Somos umbandistas e no mês passado estávamos tocando um trabalho até às 20h, para respeitar a lei do silêncio, e o vizinho chegou gritando ‘agora vamos ver quem vai sair dessa casa! Vou matar todo mundo!’. Ele acelerou a moto na garagem e se dirigiu ao portão com um facão, batendo e nos ameaçando”.

Ao todo foram seis garrafas de vidro arremessadas. O grupo acionou a polícia e registrou boletim de ocorrência na Depac Centro. “Após o primeiro ocorrido, fomos à delegacia registrar um inquérito por intolerância religiosa e ameaça”. Junto aos colegas, Fernanda prestou queixa e entregou às autoridades policiais um pendrive contendo os vídeos que fez durante as ameaças. Segundo o proprietário da casa, que não deseja se identificar, o imóvel é alugado.