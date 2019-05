Epilepsia Após apelo de irmã, adolescente com suspeita de epilepsia é transferida para hospital

A adolescente de 14 anos, que desmaiou e convulsionou durante um treino de futsal na segunda-feira (20), conseguiu transferência para o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), por volta das 12h desta sexta-feira (24).

Na noite desta quinta-feira (23), a irmã da adolescente, Karen Maikelly da Rocha Escobar, 21, publicou um vídeo nas redes sociais fazendo um apelo para uma vaga em algum hospital público de Campo Grande.

No vídeo, ela dizia que a irmã estava internada, desde a segunda-feira, na UBSF Nova Bahia, sedada por causa das convulsões. A adolescente necessita de vaga em hospital onde há a especialidade de neurologia, no caso Hospital Regional, Universitário e Santa Casa, para saber o que está causando as convulsões.

Ainda na quinta-feira, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), responsável pela regulação das vagas, informou que a jovem passaria por uma nova avaliação com um psiquiatra para alterar a prioridade e pedir mais celeridade para a transferência.

Na tarde desta sexta-feira, a Sesau informou que por volta das 12h, a adolescente foi transferida para tratamento no HRMS em Campo Grande.