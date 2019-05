Motos de luxo Após baderna no trânsito, PM apreende 8 motos de luxo irregulares na Afonso Pena

A Polícia Militar apreendeu na noite de ontem, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, oito motocicletas de luxo repletas de irregularidades. A abordagem ocorreu após denúncia de que os motociclistas estavam fazendo baderna no trânsito, realizando manobras perigosos e oferecendo risco de acidente.

A equipe do Batalhão de Trânsito foi ao local e constatou diversas infrações como veículos com características alteradas, falta de equipamentos obrigatórios, placas sem condições de visibilidade, pneus carecas, entre outras. As motos foram encaminhadas ao pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).