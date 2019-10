Após batida entre caminhão e carro, homem é arremessado e morre

Um homem de 36 anos morreu na noite de quarta-feira (23) após se envolver em acidente de trânsito na MS-395, entre Bataguassu e Anaurilândia. Ele estava em uma Volkswagen Parati e bateu de frente com caminhão. O casal que estava no caminhão foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado até o hospital municipal de Bataguassu.

Conforme as informações divulgadas pelo Da Hora Bataguassu, com o impacto da batida, Alexandro Aparecido de Souza da Silva foi arremessado do veículo e morreu antes mesmo da chegada do socorro. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Os bombeiros foram ao local acompanhados de uma equipe da PMR (Policia Militar Rodoviária) e de peritos da Polícia Civil.