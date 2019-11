Assassinato Após bebedeira, ex-mulher mata homem esfaqueado no peito Uma vizinha desarmou a mulher e chamou a polícia

Foto: Sidnei Bronka, Ligado na Notícia

Foi presa neste domingo (3), Brígida Vasque por matar a facadas o ex-marido de 42 anos, Ruberlei Silva Fernandes em uma aldeia na cidade de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Brígida foi até a casa do ex-marido ainda na manhã de domingo (4) quando passaram a ingerir bebidas alcóolicas, sendo que no início da tarde os dois começaram a discutir e de posse de uma faca, a mulher deferiu um golpe no peito de Ruberlei que morreu no local antes do socorro.

Segundo o site Ligado na Notícia, uma vizinha teia presenciado o crime desarmando Brígida e chamando a polícia. A autora foi levada para a delegacia e autuada por homicídio.