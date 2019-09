Bebedeira Após bebedeira, homem tenta estuprar mulher e mata 'amigo' a facadas Vítima tentava defender a esposa quando foi assassinada

VEdson Vieira, 26, foi preso acusado de ser autor do assassinato de Eder Junior de Oliveira, 29, morto a facadas na noite de ontem (3), na aldeia Tey Kuê, em Caarapó.

O caso aconteceu na região da missão, por volta das 22h30. Os dois estariam ingerindo bebida alcóolica, na companhia da esposa de Eder, momento em que a vítima teria dormido.

Edson então teria se aproveitado para tentar estuprar a mulher, sendo flagrado pelo indígena. Os dois entraram em vias de fato e o autor desferiu quatro facadas no pescoço e uma no peito do amigo.

Mais tarde, lideranças indígenas localizaram o acusado e acionaram a polícia. Edson foi detido e levado para a Delegacia de Polícia na cidade.

O caso segue em investigação.