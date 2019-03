COM CARRO Após brigar com a mulher, motorista bêbado invade e destrói oficina O suspeito foi contido por populares

Foto: Reprodução

Equipe da Guarda Municipal de Dourados foi acionada na manhã de domingo (24), para atender acidente em Dourados. Segundo a polícia, o condutor de um Fiat Uno teria invadido uma oficina. o

O homem de 26 anos, morador no Jardim Água detido por populares. O rapaz foi entregue a Guarda Municipal e estava visivelmente embriagado.

Dentro do veículo foram encontradas garrafas de vodka e latinhas de cerveja.

Sobre o acidente, afirmou ter passado a noite bebendo com a esposa em diversos locais e que por volta das 6h entrou no Fiat Uno e seguia para casa quando iniciou uma discussão com a companheira. Conforme a Guarda Municipal, com raiva, o rapaz jogou o veículo contra o prédio da oficina causando grandes avarias.

O veículo descontrolado invadiu a Oficina e estragou várias motos, balcão, televisão, computador, máquina de lavar, causando prejuízo de aproximadamente R$ 12 mil, segundo o proprietário.

O condutor realizou o teste de alcoolemia onde foi confirmado a embriaguez ao volante com valor verificado no sopro de 0,91 mg/l de álcool.

Diante dos fatos o rapaz foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.