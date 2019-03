Santa Casa Após cair de tirolesa, estudante de Medicina morre na Santa Casa Diogo Goldiano passava férias em Bonito quando acidente aconteceu

O estudante de Medicina Diogo de Souza Goldiano, de 30 anos, morreu na noite de ontem (25), após ficar dois meses internado na Santa Casa de Campo Grande. Diogo sofreu um acidente em janeiro deste ano, ao cair de tirolesa enquanto passava férias em um balneário de Bonito.

Segundo a assessoria do hospital ele deu entrada um dia depois do acidente, 26 de janeiro às 17h50 e estava com uma grave lesão na medula e apresentava estado de saúde instável. Na noite de ontem (25), por volta das 19h30, Diogo sofreu uma parada cardiorrespiratória e não respondeu a tentativa de reanimação.

A VÍTIMA

Além de acadêmico do curso de Medicina no Paraguai, segundo o site Brasiguaio News, Diogo foi instrutor do curso de formação do Sindicato da Guarda Municipal de Ponta Porã (GCM Fron) segunda turma. O secretário de segurança pública do município, Marcelino Nunes, lamentou a morte de Diogo Goldiano. “Perdi um grande amigo e parceiro”, comentou.