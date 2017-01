Cidade Após chuvas, prefeitura recupera trechos danificados na Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), está fazendo trabalhos emergenciais para recuperar trechos danificados pelas constantes chuvas deste mês.

Na manhã desta quinta-feira (26) o trânsito na Rua Brilhante, sobre a ponte do Rio Anhandui, foi interditado logo no início da manhã para que uma equipe da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), fizesse reparos sob uma das cabeceiras da ponte. Havia uma infiltração no local e isto solapou parte do aterramento, abrindo um buraco na pista.

“A estrutura da ponte não foi afetada, mas havia risco de comprometer ainda mais o pavimento, aumentando o risco de acidentes”, explicou o secretário-adjunto, Ariel Serra. Ele detalhou ainda que com o período de chuvas, o nível do rio se elevou, com isto abriu uma fenda no aterro sob uma das cabeceiras por onde a água acabou penetrando e solapando parte do asfalto onde se abriu um buraco.

“O problema foi identificado e será feito a concretagem para evitar qualquer infiltração”, apontou a solução. Há também trabalhos emergenciais em outras regiões da cidade, onde as últimas chuvas pioraram as condições de conservações das ruas. Uma equipe trabalha na recuperação de 100 metros de asfalto na Rua Sergipe. Outras frentes de serviço estão nas avenidas Salgado Filho e Manoel da Costa Lima.

Na Avenida Guaicurus, nas proximidades do Museu José Antonio Pereira, houve a desobstrução de uma galeria pluvial com a retirada de 1,5 metro cúbico de entulho. Esta obstrução vinha provocando o alagamento de uma das pistas. A limpeza, segundo os técnicos da Sisep, é apenas um paliativo, porque com a construção de inúmeros condôminos na região, a drenagem existente não comporta o volume de enxurrada que desce destes núcleos mais acima. (Com Assessoria)