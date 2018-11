Morenão Após cinco anos, Morenão volta receber partida do Estadual Série B

O estádio Pedro Pedrossian será palco no próximo domingo (18/11) de jogo importante do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol da Série B.

Com um ponto, Moreninhas e Serc entrarão em campo buscando o acesso a Série A 2019. O time da capital tem uma partida a mais que o de Chapadão do Sul.

Sem receber jogos da Série B desde a vitória do Costa Rica sobre o Guaicurus por 3 a 1 dia 26 de outubro de 2013, o estádio receberá o leão da capital que mandará sua partida lá devido a falta de laudos em tempo hábil.

Segundo o vice-presidente e coordenador de Competições da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), Marco Antonio Tavares, o jogo não terá como ser no Jacques da Luz pois os laudos foram protocolados na segunda-feira (12) e o Promotor não liberou antes de 10 dias a mudança do local conforme prevê o Estatuto do Torcedor.

A rodada do final de semana terá além do duelo entre Moreninhas e Serc no domingo às 10h tem ainda o Aquidauanense recebendo o Coxim no estádio Noroeste no dia anterior.