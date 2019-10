Interior Após cobrança de pensão, homem tenta atropelar e arrasta ex pelos cabelos Caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (30) em Bataguassu

Imagem ilustrativa da internet Foto: Foto Ilustrativa da Internet

Um homem de 33 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (30) após tentar atropelar a ex-mulher e arrastá-la pelos cabelos no chão. O caso ocorreu em Bataguassu, cidade distante a 335 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, de 27 anos, contou à polícia que foi casada com o homem durante seis anos e estão separados há 8 meses. No decorrer desse tempo, ela acionou a Justiça para que o ex pagasse a pensão dos dois filhos e moveu ação de violência doméstica.

Durante a madrugada desta quarta-feira, a vítima recebeu mensagens de colegas de trabalho informando que o ex estava atrás dela, dizendo que iria matá-la por causa da cobrança da pensão. Ele foi até a casa da mulher com uma faca e tentou atropela-la em frente à residência.

A vítima tentou impedir que ele saísse do veículo, mas acabou sendo arrastada pelos cabelos no chão e agredida com socos. A mãe da jovem, de 60 anos, tentou impedir as agressões, mas também acabou ferida pelo ex-genro. Ele passou com o carro em cima de um dos pés da mulher e fugiu em seguida.

Mãe e filha procuraram a polícia e, enquanto registravam a ocorrência, o suspeito passou em frente à delegacia e foi preso.