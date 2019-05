Colisão Após colisão, carro atravessa canteiro de avenida e bate em poste Acidente aconteceu na avenida Guaicurus e parte do posto tombou sobre o veículo

Dois carros colidiram na tarde de hoje, na avenida Guaicurus, e um deles acabou batendo em um poste de iluminação pública, que só não foi derrubado porque ficou pendurado pela fiação elétrica, em Campo Grande.

De acordo com informações de testemunhas, um Etios, conduzido por uma idosa, e um Voyage, onde estava um casal, seguiam pela Avenida Guaicurus, sentido centro-bairro, cada um em uma faixa, quando o Voyage teria entrado na frente do Etios.

Com a entrada repentina, a motorista do Etios acabou batendo na lateral do Voyage, perdeu o controle da direção do veículo, atravessou o canteiro central da Guaicurus e bateu em um posta na outra mão da via.

O poste foi parcialmente arrancado com o impacto, ficando preso por parte da estrutura de ferro e pelos fios de alta tensão , tombando parcialmente sobre o carro.

Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a motorista para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário. Ela não sofreu ferimentos, mas estava bastante assustada.

Motorista do Voyage contestou a versão dada por testemunhas e disse que ele seguia pela Guaicurus, enquanto a motorista do Etios seguia pela rua João Maiolino e teria cruzado a preferencial, causando o acidente. No entanto, a família da idosa, que foi até o local, afirma que não seria possível o veículo ter atravessado o canteiro e batido no poste na versão contada pelo motorista.

Como as partes não entraram em consenso, Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (Bptran) informou que as duas versões seriam colocadas no boletim de ocorrência.

Equipe da concessionária de energia elétrica da Capital, a Energisa, foi até o local fazer a troca do poste. O trânsito no sentido bairro-centro ficou interditado para os trabalhos da polícia de trânsito e Energisa.