Revisão Após correção de erros TCE libera licitação de R$ 47 milhões para tapa-buracos "Marquinhos diz que erros já foram corrigidos mas que não pode estabelescer prazo para lançamento de nova concorrência"

O TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) autorizou a Prefeitura de Campo Grande a retomar a licitação de R$ 47 milhões para o serviço de tapa-buraco. A decisão foi comunicada no Diário Oficial da Corte Fiscal publicado nessa quinta-feira (13).

O Tribunal de Contas suspendeu a concorrência 004/2017, no dia 13 de maio deste ano, após o IEMA (Inspetoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente), apontar irregularidades no edital, cujo objeto é contratação de empresa de engenharia para manutenção de vias públicas, reconstituição de pavimento asfáltico e selagem de capa asfáltica com fornecimento de materiais.

Segundo o relatório do edital, a ação tapa-buraco vai atender sete regiões urbanas da cidade: Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo.

Dessa vez, traz o despacho assinado pelo conselheiro Jerson Domingos, relator do caso, que afirmou que dessa vez o edital cumpriu o regimento e está em acordância com as exigências.

Para a suspensão a Corte Fiscal argumentou que a inspetoria identificou os seguintes problemas: cláusulas restritivas à competitividade, itens que atentam contra a moralidade e a probidade, questões não resolvidas no edital, falhas no projeto básico/planilha orçamentária e risco de sobrepreço por inexistência de comprovação de estimativa de quantitativo de serviços.

Foleando o relatório, outras discriminações tais como, alegação de que a licitação tinha redação confusa, exigência excessiva na qualificação técnica, falha na divisão física das regiões (que dificulta a prestação de serviços nas áreas limítrofes), falta de especificação do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

Marquinhos Trad (PSD), então prefeito de Campo Grande afirma que os problemas encontrados foram sanados pela administração municipal. Ainda segundo o prefeito, deseja rapidez mais ainda não pode estabelecer prazos.

Fica em atual vigor a licitação em que o dinheiro que é utilizado é fruto do convênio entre município e Governo de Mato Grosso do Sul. Ao todo, o contrato é de R$ 50 milhões, dos quais R$ 20 milhões só do tapa-buraco.