Denúncia Após denúncia, segurança é reforçada em cemitérios de Campo Grande Guarda Municipal mantém um agente à noite e faz rondas durante o dia

Faltando três dias para o feriado de Finados, a segurança foi reforçada nos três cemitérios públicos de Campo Grande - Santo Antônio, São Sebastião e Santo Amaro. Na sexta-feira (25), o Correio do Estado mostrou que a criminalidade rondava os espaços.

No cemitério Santo Antônio, a zeladora Clarinda Corrêa da Silva, 54 anos, disse que a segurança aumentou. “Tem um guarda à noite e rondas durante o dia”, destacou.

SITUAÇÃO

Antes do reforço na segurança, o cemitério Santo Antônio sofreu com uma onda de furtos. Vasos de cobre, ornamentos, e até fotos e lápides foram levados pelos bandidos. Nem Jesus Cristo e o túmulo da família Name foram poupados. Os suspeitos tentaram levar uma estátua de Jesus, mas falharam, possivelmente por conta do peso do objeto.

Os objetos de cobre e bronze menores eram os mais visados. “Eles levam coisas pesadas, mas os itens pequenos também, é mais fácil pra tirar”, explicou Clarinda. Normalmente ela trabalha no cemitério três vezes por semana, contratada pelas famílias que são as responsáveis por manter as sepulturas. Mas por conta da proximidade do Dia de Finados vai todos os dias. “Sempre vem os guardas, aí prendem os ladrões. Dois ou três dias fica tudo calmo. Depois volta pior. Semana passada tiveram vários furtos”.