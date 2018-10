Bruna Marquezine Após depressão, Bruna Marquezine desabafa sobre comparação com outras mulheres: “Me machuca demais” Atriz pediu que os fãs parem de colocar artistas em um 'local inatingível'

A atriz Bruna Marquezine desabafou nesta quarta-feira, 24 de outubro, após ser colocada como padrão de beleza e pediu para que seus fãs deixassem de colocar os artistas em um “local inatingível”.

“Como me machuca isso! Sei que meu meio é competitivo e com muito ego, mas machuca a gente. Por que as mulheres se comparam tanto? Até porque atriz em capa de revista tem as fotos editadas. Aí tem menina que não sabe dessa realidade e fica chorando no quarto porque não tem aquela perna, aquela bunda perfeita. E realmente você vai sofrer e se odiar, destruir sua autoestima, acabar com a sua saúde tentando buscar algo que não existe”, afirmou a atriz, que admitiu que já editou fotos dela para postar nas redes sociais.

Bruna revelou que já sofreu depressão após receber diversas críticas por seu corpo. “As pessoas falam: ‘Ela é atriz, famosa, como ela se acha infeliz? Não tem nada a ver com isso. É você com você mesmo. Nosso cérebro engana e é cruel com a gente. Como estamos sempre expostas, você posta foto e as pessoas se acham no direito de opinar. Eu nunca vou entender essas pessoas que falam: ‘Mas só dei a minha opinião’. Até que ponto dar sua opinião é tão importante assim se você sabe que pode ferir o outro?”, questionou.

Hoje, Bruna afirma que já consegue lidar melhor com essas questões do corpo. “Eu prefiro contribuir muito mais dividindo meus erros, as minhas falhas e fraquezas. E hoje posso falar sobre esse assunto com leveza, sem trauma. Demorou muito para isso se cicatrizar. E o conselho que dou é: ‘Não permita que a visão do outro influencie no que você acha de você mesma’”.

Marquezine garantiu que hoje está feliz e que se aceita. “Se tem alguma coisa no meu corpo que não está bom, tudo bem. Eu sei que vou buscar a forma mais saudável possível e menos agressiva para me cuidar. Não me machuca mais me olhar no espelho e enxergar defeitos que o outro me aponta. Que padrão de beleza é esse que a gente vive que não pode ter celulite e estria? Toda mulher tem. Parem de colocar os artistas em um pedestal que não existe”, disparou a atriz.