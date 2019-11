Rio de Janeiro Após descobrir traição homem pula de prédio com 25 andares Vizinho registrou momento da queda

Homem não identificado, pulou do alto de um prédio de 25 andares, em um condomínio na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Um vídeo do momento em que ele se joga está circulando em vários grupos de rede social.

Morador de um prédio em frente presenciou o momento em que ele toma impulso e se joga em direção ao chão. No vídeo é possível ver que o homem bate em uma árvore antes de cair no chão. Após cair as vísceras de seu corpo ficaram totalmente expostas.

Segundo informações do site CM7, o homem recebeu recentemente a notícia que teria sido traído. Com a descoberta, ele teria ficado transtornado e teve uma crise de depressão, por não aceitar o termino do relacionamento e acabou cometendo o ato.