Plano de fuga Após divulgação de vídeo, polícia descobre plano de fuga em presídio

Serviço de inteligência da Divisão de Investigações Criminais de Casos Puníveis da Polícia Nacional do Paraguai descobriu plano de fuga na Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero. De acordo com o Porã News, foi realizado pente fino no local após identificarem interno que se exibia em vídeo com armas e facas que estariam no interior do presidio.

O fato foi registrado na tarde de segunda-feira (4/11) após os investigadores descobrirem que homem identificado como Fredy G. aparecia em posse de facão e imagens de arma de fogo, que supostamente se encontrava no interior da penitenciária, onde estariam preparando fuga em massa ou uma possível execução.

Ainda conforme o site, na ação foram apreendidos 120 facas de fabricação caseira, 15 aparelhos celulares, vários documentos, porções de crack e maconha.

A ação desarticulou assim um possível enfrentamento que poderia estar se desencadeando no sistema prisional na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, onde integrantes do Clã Rotela, Comando Vermelho e PCC (Primeiro Comando da Capital), poderiam acabar em enfrentamento.