Após dois dias de apuração é divulgada a votação dos candidatos a conselheiro tutelar de Campo Grand

Foram 20.349 votos nas 60 seções espalhadas por Campo Grande no último domingo. Desse número, 20.166 votos válidos. A apuração terminou às 21h50 desta terça-feira (8). foram dois dias para contar as cédulas de papel.

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (Cmdca) divulgou os 25 candidatos mais votados. Apenas cinco, que aparecem na lista foram reeleitos, ou seja, o índice de renovação é de 80%.

E dos 25 mais votados, algumas candidaturas estão sub júdice. Mas ao todo 19 candidatos reprovados no processo de seleção recorreram à Justiça para continuar na disputa. O representante do instituto responsável pela seleção negou falhas nas provas escrita, de informática e psicológica.