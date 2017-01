Variedades Após encher copos ao redor do mundo, mixologista traz sua expertise à Capital

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Quem curte receber os amigos em casa para uma noite de coquetéis pode comemorar, neste fim de semana, o mixologista Fabio Kojak Eckert vem à capital com o curso Drinks Para o Verão.

Fabio tem 15 anos de experiência internacional na área de bar, viajando e enchendo copos por mais de 50 países mundo afora. Além de ter trabalhado em diversos bares ao redor do planeta, ele passou oito anos a bordo das melhores empresas de cruzeiros internacionais, como a Royal Caribbean e a Princess Cruises. Ele atua hoje como consultor, prestando assessorias para restaurantes e bares e está á frente do Apothecario Bar Escola, o primeiro Cocktail Bar de Campo Grande, como sócio-fundador, professor e mixologista-chefe da casa, que abrirá as portas em fevereiro.

Ele oferece agora aos campo-grandenses toda a sua expertise em um workshop de duas horas e meia. “Durante as aulas, os alunos prepararão todos os drinks. Assim, eles vão poder aprender na prática”, explica.

O cronograma traz desde noções básicas como introdução à coquetelaria, ensinamentos sobre equipamentos, até à montagem do bar e técnicas e dicas de decoração para coquetéis. Ao final do workshop todos os participantes receberão certificados.

O curso “Drinks Para O Verão” acontecerá nos dias 21 e 22 de janeiro, no bar Sacramento, que fica na rua 15 de novembro 1446, às 14 horas. O investimento é de 150 reais.

Para mais informações, ligue: 99943-5522 ou 99915-0034.