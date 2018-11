Mara Maravilha Após ficar com fama de brigona e ser “rejeitada” no SBT, Mara Maravilha se pronuncia Mara postou uma mensagem nas redes sociais dizendo que "a consciência tranquila é a nossa melhor amiga"

Mara Maravilha, mais uma vez, preferiu não falar diretamente sobre as polêmicas que a envolvem dentro do SBT e publicou uma mensagem sem citar o assunto nas redes sociais. Os seguidores da apresentadora, no entanto, associaram as palavras ao momento em que Mara foi citada no ‘Jogo dos Pontinhos’ do último domingo, 25.

“O justo não se justifica!!! A consciência tranquila é a nossa melhor amiga! Ass: Mara Maravilha. Semana abençoada pra todos… Só pra não perder o costume, vai ai o meu jargão: te amoooooo!!!”, escreveu a morena na legenda de uma foto em que aparece com o dedo na boca.

Silvio Santos tentou integrar a apresentadora de volta no ‘Jogo dos Pontinhos’, mas os artistas que compõe a bancada se recusaram a ceder espaço para a colega de emissora. Até mesmo a produção recusou a presença de Mara. Patricia Abravanel sugeriu ao pai que Mara virasse repórter de rua. Ele gostou da ideia.

Patricia proíbe Mara de ganhar programa na emissora

“Eu não vou dar meu lugar para Mara Maravilha, sinto muito. Até porque gosto do trabalho que faço, preciso dele para me sentir produtiva. E se for para dar um programa para Mara, tem que dar um programa para mim primeiro”, disparou Patricia.

Mara anda sem sorte na emissora. Em agosto ela foi convidada a se retirar do programa Fofocalizando e também perdeu espaço no Programa Silvio Santos. Dada mais uma chance, Mara não conseguiu se adequar ao ritmo do Programa do Ratinho e também deixou a atração após 1 mês de participações no juri do quadro ‘Dez ou Mil’.