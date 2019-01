Coxim Após ficar incomunicável, homem é encontrado morto dentro de casa Esposa da vítima está viajando e tenta falar com ele por telefone desde a noite de segunda-feira (21)

Moacir Barbosa Leite, de 55 anos, conhecido como “Moacir da Natura” foi encontrado morto em sua residência na tarde desta terça-feira (22), na Rua Airton Sena, no bairro Senhor Divino, em Coxim.

De acordo com informações do Coxim Agora, a esposa de Moacir se encontra viajando e estaria tentando falar com ele por telefone desde a noite desta segunda-feira (21).

Por volta de 13 horas de hoje, ela solicitou o filho fosse até a residência dele, no entanto, o rapaz encontrou a casa trancada por dentro onde decidiu acionar a Polícia Civil e Polícia Militar (PM) que foram até o local e encontraram a vítima sem os sinais vitais na cama.

A polícia acredita que a morte seja natural, causada possivelmente por um infarto. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Coxim, onde será submetido a um exame necroscópico.