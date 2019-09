ApÃ³s final de semana quente, segunda-feira comeÃ§a com altas temperaturas

TEMPO Após final de semana quente, segunda-feira começa com altas temperaturas Confira como será o clima para sua cidade em MS

Foto: Divulgação

A segunda semana de setembro inicia com tempo firme em grande parte do Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS).

A estimativa é de céu parcialmente nublado nas regiões sudoeste e sul nesta segunda-feira (9). Nas demais áreas o dia deve ser de céu claro e névoa seca.

Durante a manhã, a umidade relativa do ar ficará em torno de 65%. Entretanto haverá queda significativa no valor à tarde, atingindo cerca de 25% – índice considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Temperaturas seguem elevadas para este dia com variação estimada entre de 17 °C a 40 °C em Mato Grosso do Sul. Na Capital, os termômetros ficarão entre 24 °C a 37 °C.

No sul do Estado, Dourados deve registrar temperatura máxima de 39 °C. No Pantanal, Miranda terá calor de 40 °C. Já na região Leste, Chapadão do Sul ficará com máxima de 36 °C.

Confira os detalhes no mapa.