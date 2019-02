FESTA Após forte chuva prefeitura cancela carnaval de rua na Interlagos O cancelamento não acabará com a folia de Momo na Capital

A Prefeitura de Campo Grande emitiu uma nota oficial, na tarde desta quarta-feira (27), onde anuncia o cancelamento do Carnaval de rua que seria realizado na Avenida Interlagos. A decisão foi tomada pelo prefeito Marquinhos Trad após os estragos causados pela chuva que assolou o município nesta terça e quarta-feira.

De acordo com o comunicado, foram 108,2 milímetros de chuva só nesta terça-feira, causando diversos prejuízos resultando no transbordamentos dos Córregos Segredo e Prosa e do lago do Parque das Nações.

“O temporal provocou muitos danos. Vimos o volume de água que destruiu e inundou diversas ruas e compreendemos que o prefeito volte os empenhos para recuperar os estragos. Apesar do cancelamento da festa na Interlagos, a Prefeitura mantem o apoio ao desfile das Escolas de Samba e dos blocos oficiais e independentes”, explica a secretária municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun.

Ainda conforme a nota, o cancelamento do Carnaval de rua da Interlagos não acabará com a festa em Campo Grande, que terá diversão garantida no desfile de blocos oficiais, na Calógeras com a Maracaju (no domingo, das 18h às 3 da manhã) e com desfile das Escolas de Samba, na Praça do Papa, nos dias 4 e 5 de março.