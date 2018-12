Mundo Novo Após fuga, motorista abandona caminhão com 1,5 tonelada de maconha e skunk

Um caminhão com 536 tonelada de maconha e 46 quilos de skunk (uma espécia de maconha mais potente) foi apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na tarde deste domingo (16) em Mundo Novo, a 527 quilômetros de Campo Grande.

Durante fiscalização, no quilômetro 26 da BR-163, a equipe policial deu ordem de parada a um Mercedes Benz 2040 com placas de Içara (SC), atrelado a um reboque com placa de Dourados. O motorista não respeitou à ordem e fugiu.

Os agentes iniciaram acompanhamento tático. Após alguns quilômetros, ao tentar entrar em uma rodovia de acesso ao município de Japorã (MS), perdeu o controle do veículo e fugiu pela vegetação próxima a pista.

Ao vistoriarem o reboque, os policiais descobriram um fundo falso, onde a droga estava escondida. A droga e a carreta foram entregues na Polícia Civil de Mundo Novo (MS). O motorista não foi localizado.