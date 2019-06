INTERIOR Após incêndio destruir casa, deputado solicita Corpo de Bombeiros para Água Clara Município têm se transformado em um importante polo madeireiro de MS

Foto: Divulgação

No último dia 22 de maio um incêndio destruiu uma casa no município de Água Clara, distante 192km da Capital, e a Prefeitura ajudou no controle das chamas com um caminhão pipa, uma vez que a cidade não conta com uma unidade do Corpo de Bombeiros, realidade que pode mudar após solicitação do deputado Gerson Claro (PP), apresentada na sessão desta terça-feira (4).

“A administração municipal enviou um caminhão-pipa, mas a mangueira do caminhão quebrou assim que recebeu pressão da água, ficando evidenciada a necessidade de bombeiros capacitados para tais ocorrências”, justificou o parlamentar.

Água Clara, que tem cerca de 15 mil habitantes, tem se transformado em um importante polo madeireiro e moveleiro em Mato Grosso do Sul. Apenas uma grande empresa da região fez investimento de mais de R$ 670 milhões para produzir cerca de 250 mil m3 de MDF.

“Em um caso de emergência quem atende o Município é a PRF, sendo que quando se trata de prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos o Município fica desamparado, eis a necessidade de uma unidade do Corpo de Bombeiros na localidade”, afirmou Gerson na justificativa.

A proposição do deputado foi endereçada ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), bem como ao titular da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), Antônio Carlos Videira, e nasceu de uma indicação dos vereadores Gustavo Guiraldelli, Cláudio Crack, do blogueiro Silvano Carvalho e do ex-Prefeito Silas José da Silva.