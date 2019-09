AV. Elias Zahran Após indicação da vereadora Enfermeira Cida Amaral, semáforo é instalado na av. Elias Zahran

Moradores e comerciantes do bairro Vilas Boas sofriam constantemente com o número de acidentes na Avenida Eduardo Elias Zahran, esquina com Rua Cayová. Após a indicação apresentada pela vereadora Enfermeira Cida Amaral, o semáforo foi instalado no local.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) instalou o semáforo no último dia 12. Conforme os motoristas que transitam diariamente no local, a partir das 16h30 o trânsito fica caótico. Agora com a instalação do semáforo o trânsito flui melhor.