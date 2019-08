Vereadora Enfermeira Cida Após indicação da Vereadora Enfermeira Cida, prefeitura realiza limpeza no bairro São Jorge da Lagoa

Uma importante indicação da vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), foi atendida, pelo Executivo Municipal. A solicitação antiga da população, era pra que fosse realizada a limpeza da Rua Pedro Gomes, do bairro São Jorge da Lagoa em Campo Grande.

A reclamação da população era que na Rua Pedro Gomes, tinha entulhos de lixo por toda e extensão, o que tornava a vida dos moradores difícil de transitar. Além disso, os moradores reclamavam que o lixo era criadouro do mosquito aedes aegypti, e tinham medo das doenças causadas por esse mosquito. Diante das reclamações a vereadora Enfermeira Cida, apresentou a indicação nº 18707/2019 solicitando ao GAPRE (Gabinete do Prefeito), a limpeza urgente da Rua.

No início de agosto a prefeitura atendeu a solicitação da parlamentar e fez a limpeza da Rua Pedro Gomes. De acordo com a vereadora as pessoas precisam viver dignamente. “A limpeza dessa Rua trouxe dignidade para quem transita nesta via. Apesar de ainda não ter asfalto, pelo menos a limpeza foi feita para evitar doenças como a dengue e a leishmaniose” concluiu.