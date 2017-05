Fatima do Sul Após investimento de R$ 15,1 milhões, governo entrega 300 casas no sul do Estado

Reinaldo Azambuja, atual governador do Estado de Mato Grosso do Sul, entrega em Fátima do Sul, nesta quarta-feira (17), 300 unidades habitacionais no Loteamento Jardim dos Ipês. Com total de 42,80 m², cada moradia possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro e sistema de aquecimento solar.

As unidades foram construídas por meio do programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades. Ao todo, o poder público investiu de R$ 15,1 milhões no projeto; desse recurso, R$ 497.466,96 são do Governo do Estado. Há ainda contrapartidas do Governo Federal e da Prefeitura.

A solenidade de entrega será realizada às 10h na avenida Presidente Vargas, s/n. Autoridades municipais e estaduais, além de representantes de entidades relacionadas à habitação, confirmaram presença. (Com assessoria).