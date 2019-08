ApÃ³s levar adolescente para se prostituir em cracolÃ¢ndia, jovem Ã© presa

Cracolândia Após levar adolescente para se prostituir em cracolândia, jovem é presa

Uma jovem de 18 anos foi presa na segunda-feira (26/8), em Campo Grande, suspeita de ato de corrupção de menor. O caso ocorreu na região central da Capital, próximo a antiga rodoviária, em área conhecida como cracolândia. Ela teria levado uma adolescente de 16 anos para se prostituir.

Segundo o Midiamax, as duas chegavam a cobrar R$ 200 cada, por duas horas de programa.

Durante abordagens no local, os policiais entrevistaram as jovens encontradas em meio a traficantes e outras garotas de programa. Elas disseram que estavam se prostituindo e que costumavam fazer ponto também no bairro Tiradentes, onde se conheceram.

A mais velha afirmou que havia convidado para amiga para ir às imediações da rodoviária porque lá seria mais fácil para conseguir clientes. Além disso, assumiu ter conhecimento da idade da menor e disse que sempre a convidava para sair em busca de programas.

Ainda de acordo com o Midiamax, elas também afirmaram que suas respectivas famílias não tinham conhecimento de suas condutas e que são usuárias de drogas. Diante dos fatos, foram encaminhadas levadas para uma delegacia.