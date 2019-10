TEATRO Após muitos pedidos, apresentação de "Ensaio Sobre a Lua" terá 50 lugares nesse final de semana No início do ano, sessões ficaram lotadas de gente para ver o novo espetáculo teatral de Jair Damasceno

Os atores e produção ao final do espetáculo em julho Foto: Tero Queiroz

Será apresentado nesse final de semana, 12 e 13 de outubro, o espetáculo “Ensaio Sobre a Lua”, com direção do ator, diretor e dramaturgo Jair Damasceno. A peça estará em cartaz às 20h no Circo do Mato, a entrada, inteira custa R$ 40, artistas, idosos e estudantes pagam meia. Só que há apenas 50 vagas no teatro, então é bom garantir seu espetáculo. Em sua estreia no início do ano o espetáculo teve sessões lotadas e gente que acabou não assistindo.

O espetáculo escrito por Jair damasceno conta com textos escritos por Fernando Pessoa, Plínio Marcos, Nélson Rodrigues, Matei Visniec e Thomas Bernhard, grandes teatrólogos que marcaram sua gerações. Teve sua estreia em no dia 18 de julho em Campo Grande.

Essa é a segunda temporada de apresentações realizada por Jair em parceria com o Circo do Mato. No elenco os artistas Nathalia Andrade, Yan Gabriel, Jair Damasceno dão vida à personagens sob o improviso e exercitam o amor pelo satélite lunar, em cena há também Ewerton Goulart na execução do saxofone e hang drum.

Além de texto de estrema precisão, o contemporâneo trabalho de Jair se mistura à sua forma de iluminar e exercitar o corpo. De maneira bastante leve, os atores desenvolvem as problemáticas do fazer teatral em uma “ensaio sobre a lua”, como o próprio título entrega.

Com uma cortina que separa ‘público/espectador/teatro e atores’ o espetáculo convida àqueles, todos, técnica, atores e até mesmo o criador a embarcar na ilusão de um dia de ensaio. A sofisticada manobra textual imprimida pelo autor propõe aos colaboradores e público uma espécie de sensação de fazer teatral, desse modo o público participa da cena, seja ele operante ou não, as reações são intrínseca a cada nova apresentação.

Em sua estreia Jair contou que a proposta em “Ensaio Sobre a Lua” era de se fazer uma homenagem ao fazedor de teatro. “Desmistificar os mistérios e segredos que cercam o Teatro como Arte. Queremos homenagear o público amante do Teatro, que nem sempre percebe mas sempre se mostra curioso por conhecer como agem os atores, como a improvisação dá lugar encenação, como um texto dramatúrgico se transforma em dramaticidade e expressão”, ressaltou.

Além de saxofone ao vivo, Jair trás para essa obra, a execução do hang drum. Além é claro de sua marca, a iluminação com lanternas de LED. Nada ligado a tomada, tudo feito com lanternas recarregáveis, proposta que o artista investiga a muito anos e é característica presente em quase todas as suas montagens nos últimos anos;

A iluminação com esses petrechos é feita por Lana Figueiró, Yuri Tavares e Léo Reinaltt e até pelos próprios atores em determinados momentos. As apresentações fazem parte da programação alusiva aos 15 anos do Circo do Mato - Grupo de Artes Cênicas.

SERVIÇO

Circo do Mato, Rua Tonico de Carvalho, 263, próximo ao Horto Florestal Faixa etária recomendada a partir dos 14 anos. Serão vendidos apenas 50 ingressos por noite, a partir das 19 horas